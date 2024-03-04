Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2024 16:20

Belçika, Gazzelilere havadan ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri gönderdi

Belçika'nın Gazzelilere havadan ulaştırılmak üzere gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan askeri uçak, Ürdün'e hareket etti.

Belçika, Gazzelilere havadan ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri gönderdi

Gıda, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeleri içeren balyaların yüklendiği A400M tipi askeri nakliye uçağı, Brüksel'deki Melsbroek askeri havaalanından yerel saatle 13.30'da yola çıktı.

Uçağı, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ile Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez uğurladı.

500 milyon avroluk malzeme taşıyan uçak, Belçika Acil Müdahale Ekibi (B-FAST) eşliğinde önce Ürdün'e varacak. Ardından Ürdün'ün işbirliğiyle balyalar, Gazze'nin kuzeyinde belirlenen noktalara paraşütle indirilecek.

Belçika, Gazze'ye havadan insani yardım indireceğini, 1 Mart'ta, İsrail'in bu yolla ulaştırılmaya çalışılan yardımları bekleyen sivillere saldırısının üzerine duyurmuştu. İsrail'in, 29 Şubat'ta insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Belçika Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Euro-Med, Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin gömüldüğü 130'dan fazla toplu mezar belgeledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Kiracının kiraya verdiği evde 27 yatak çıktı
17:21
İBB Başkan adayı Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu
17:17
CHP Genel Başkanı Özel'den 31 Mart çağrısı
16:54
Roketsan savunma sistemleriyle Katar'da
16:40
AB ülkeleri doğal gaz tasarrufu uygulamasına devam edecek
16:43
İzmit Körfezi'nde küçük ölçekli balıkçılığa destek
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
FOTO FOKUS
İtfaiye aracı emniyet şeridinde ilerleyemedi
İtfaiye aracı emniyet şeridinde ilerleyemedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ