Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 01:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belçika firar eden aşırı sağcı askeri arıyor
Belçika'da aşırı sağcı bir asker, birliğinden ağır silahlarla firar etti. Aşırı sağcı askerin terör saldırısı düzenleme ihtimaline karşı bazı camiler geçici olarak kapatıldı.
Belçika polisi, anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlarla birliğinden kaçan radikal görüşlü askeri arıyor.
Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki firari askerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Firari askerin terör saldırısı düzenlemesinden endişe ediliyor. Bu nedenle firari askerin kaçtığı Limburg kenti çevresindeki camiler önlem için geçici olarak kapatıldı.
Belçika polisi, bazı camileri de, ibadet sırasında kapılarının kilitli olması konusunda uyardı.
Etiketler: Belçika
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