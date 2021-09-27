Tatbikatla ilgili ayrıntı vermeyen Lukashenko, göçmenlerin Belarus-Polonya sınırında mahsur kalması ve donması sonrasında bu kış yaklaşmakta olan bir insani felaket için Batı'yı da suçladı.

Ukrayna, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün bir üyesi değil, ancak bir gün ittifaka katılma umuduyla uzun zamandır Batılı ordularla daha yakın bir entegrasyon arayışında.

Ukrayna geçen hafta ABD ve diğer NATO üye birlikleriyle ortak askeri tatbikatlara başlarken, Rusya ve Belarus Batı'yı alarma geçiren büyük çaplı tatbikatlar düzenledi.