Başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen göstericiler meydanlarda toplandı.

İzinsiz gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü.

Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde internete erişim sağlanamadı.

[Fotoğraf: AFP]

Muhalif adaylardan Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürdü. Tikhanovskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandık başına gitmeleri için çağrıda bulundu.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimin galibi Lukaşenko

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçimlere katılım oranı saat 18.00 itibarıyla yüzde 79,01 oldu. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, kesin olmayan sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 82 oy aldığını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Başkent Minsk’te yoğun ilgiden dolayı henüz oy verme işlemi tamamlanmayan sandıklar olduğunu belirten Yermoşina, oylama işlemlerinin devam edeceğini bildirdi. Yermoşina, kesin sonuçların cuma günü açıklanmasını umduklarını kaydetti.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, cumhurbaşkanlığı oylamasında Lukaşenko yüzde 79,7 ile seçimden birinci çıktı. Svetlana Tikhanovskaya yüzde 6,8’de, eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde 2,3’te, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1’de, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ise yüzde 0,9’da kaldı. Yüzde 9,2 seçmen ise hiçbir adaya oy vermedi.

[Fotoğraf: AFP]

Lukaşenko 5 dönem cumhurbaşkanlığı yaptı

Lukaşenko, siyasi hayatına 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı. 1994’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bugüne kadar girdiği 5 seçimi de kazanan Lukaşenko, 2015’te yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçildi.

"Wagner" gerginliği

Belarus'ta Rus Wagner şirketine bağlı 33 paralı askerin gözaltına alınması iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu.

Belarus, bu askerlerin ülkede istikrarsızlaştırma çabalarında bulunacağını ve seçimlere müdahalede bulunacağını öne sürerken Moskova, bu kişilerin 3'üncü bir ülkeye giderken transit ülke olarak Belarus'tan geçtiğini savunmuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, yakaladıkları Rus paralı askerlerin hedefinin Belarus olduğunu belirterek, "Yalanlar hiç kimseye lazım değil. Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi biliyor" demişti.