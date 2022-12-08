Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bazı hükümlüler için af yasası imzaladı
[Fotograf: AP]
Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun imzaladığı af yasası, "yalnızca cezasını çektiği süre boyunca olumlu olarak nitelendirilen ve ıslah yoluna giren" hükümlüler için geçerli olacak.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki bazı hükümlüler için af yasası imzaladı. Buna göre, yasa kapsamında 6 binden fazla hükümlünün serbest bırakılması planlanıyor.
Ayrıca söz konusu yasa gereği, yaklaşık 4 bin hükümlünün ceza süresi 1 yıl azaltılacak.
Af yasası, terör veya aşırıcılıkla suçlanan tutukluları kapsamayacak.
Etiketler: Belarus
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