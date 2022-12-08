Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki bazı hükümlüler için af yasası imzaladı. Buna göre, yasa kapsamında 6 binden fazla hükümlünün serbest bırakılması planlanıyor.

Ayrıca söz konusu yasa gereği, yaklaşık 4 bin hükümlünün ceza süresi 1 yıl azaltılacak.

Af yasası, terör veya aşırıcılıkla suçlanan tutukluları kapsamayacak.