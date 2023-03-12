BBC'nin 1999'dan bu yana "Günün Maçı" programının sunuculuğunu yapan ve İngiltere'nin eski milli futbolcularından Gary Lineker'ın, Twitter hesabından, İngiliz hükümetinin göçmen yasa tasarısına yönelik eleştirilerde bulunmasıyla başlayan tartışma sürüyor.

Hükümetin, düzensiz göçü durdurmaya yönelik açıkladığı yasa taslağını, 1930'ların Almanyasına benzeten Lineker'ın sunuculuğunun askıya alınması sonrası "Günün Maçı" programı, dün akşam sadece 20 dakika sunucusuz ve yorumcusuz yayınlandı.

"BBC için zor bir dönem"

Davie, programdaki spor yorumcuları, sunucu yardımcıları ve diğer spor programlarının sunucularının Lineker’la dayanışma amacıyla yayına çıkmayı reddetmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Davie, spor programlarının aksaması nedeniyle kurumun ana gelir kaynağı olan ruhsat ücreti ödeyen izleyicilerden özür diledi ve sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

"Benim için başarı, Gary'yi tekrar yayına çıkarmaktır" diyen Davie, sunucu Lineker'ın görevinin askıya alınması kararının, hükümetin baskısı sonucu alındığını reddetti.

Davie, görevinden "kesinlikle" istifa etmeyeceğinin altını çizdi ancak bunun "BBC için zor bir dönem" olduğunu belirtti.

BBC sunucusunun görevden alınması

Sunucu Lineker, 8 Mart'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkeye gelen düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa taslağıyla ilgili "Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum" sözlerini kullanmıştı.

Lineker, İngiltere'nin büyük Avrupa ülkelerinden daha az mülteci kabul ettiğini de belirterek, "Sesi çıkmayanlar için konuşmaya devam edeceğim" paylaşımını yapmıştı.

Braverman da Lineker'ı açıklamalarından ötürü eleştirmiş ancak Lieneker'in işten atılmasıyla ilgili kararın BBC'ye ait olduğunu söylemişti.

Lineker, Muhafazakar Parti milletvekillerinden gelen tepkiler üzerine açıklamalarından dolayı pişman olmadığını ve düşüncesinin arkasında olduğunu ifade etmişti.

BBC ise 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Twitter'dan hükümetin göçmen politikasını eleştiren BBC sunucusu Lineker'ın, kurumla anlaşana kadar görevinden alındığını belirtmişti.

Lineker'ın "Günün Maçı" programı sunuculuğuna son verildiğini kaydeden BBC, sunucunun sosyal medya kullanımının kurum kurallarını çiğnediğini bildirmişti.

Lineker'ın sosyal medya kullanımı konusunda anlaşmaya varana kadar programı sunamayacağı ifade edilmişti.

Programın yorumcularından Ian Wright da kararın ardından Lineker'la dayanışma için programa çıkmayacağını açıklamıştı.

Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı

İngiliz hükümetinin, Manş denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

Ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma talebi hakkı verilmeyecek.