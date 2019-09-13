Fransa'nın El Salvador büyükelçiliği müsteşarının, İslam karşıtı bir terör örgütü'nün Paris lideri olduğu ortaya çıktı.

Diplomat Haziran ayında ülkesine döndüğünde gözaltına alındı, görevine son verildi.

Marc-Antoine isimli diplomat "Cortes" lakabı ile İslam karşıtı terör örgütü liderlerinden olduğunu itiraf etti.

Söz konusu örgütün bir dizi saldırı planı hazırlığında olduğu, planlanan saldırılar arasında helal etiketi ile satılan ürünlere zehir enjekte etmenin yer aldığı ortaya çıktı.

Kanada'nın Quebec eyaletindeki başörtü yasağı tartışmalarına tepkiler sürerken,

bu kez de İslam'a hakaret eden siyasetçi gündemde.

Yeşil Parti'nin federal parlamento için adayı Erik Schomann, sosyal medya hesabından İslam'a hakaret içeren paylaşımda bulundu.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi bu paylaşıma tepki gösterdi, gerekenin yapılmasını istedi.

İslam düşmanı siyasetçi, tepkiler üzerine parlamento adaylığından alındı, partisinden de ihraç edildi.

Kaynak: TRT Haber