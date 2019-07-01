Yunanistan'da düzenlenecek genel seçimler öncesi Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya'da da seçim heyecanı hakim.

Bölgede çalışmalarına hız veren Türk adaylar, Atina’da hem azınlığın sesi olmayı hem de yeni kazanımlar elde etmeyi hedefliyor.

Yunan Değişim Hareketi Partisi’nin Rodop Bölgesi Milletvekili Adayı İlhan Ahmet, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, azınlıklara yapılan haksızlıklara dikkat çekti ve "mücadeleye devam" mesajı verdi.

"Önce azınlık" ilkesini benimsediğini belirten İlhan Ahmet, şunları kaydetti:

“Bir önceki dönemde de parlamentoda azınlığımızın hak ve hukukunu, işçilerimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın, vakıflarımızın, müftülüklerimizin, dinimizin ve etnik kimliğimizin her türlü meselesini Yunanistan meclisine bir milletvekili olarak getirdim, bu konularda büyük mücadele ettim. Önümüzdeki dönemde, 7 Temmuz’da da alacağımız mazbata ile tekrar azınlığı öncelikli hale getirerek soydaşlarımızın ekonomik haklarını en iyi şekilde savunmaya çalışacağız."

İlhan Ahmet, 2004-2007 arasında Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili olarak mecliste bulunmuş, 2015 seçimlerinde ise Potami Partisi'nden milletvekili seçilmiş ve partinin diğer partilerle birleşmeye gitmesi sonucu Değişim Hareketi listesiyle devam etmişti.

Yeni Demokrasi Partisi'nin Adayı: Mustafa Katrancı

Diğer bir Türk siyasetçi, Yeni Demokrasi Partisi'nin Rodop Milletvekili Adayı Mustafa Katrancı da TRT Haber'e konuk oldu.

Sadece azınlığın sesi olmayacağını belirten Katrancı, çözüm için somut fikirlerini olduğunu söyledi.

Müftülük ve vakıflar gibi azınlığın sorun yaşadığı kurumlara dikkat çeken Katrancı, "Son dönemde haklarımızı kaybettik. Öncelikle bu kaybedilme olayının durdurulması için elimden geleni yapacağımdan emin olsunlar" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu ifade eden Katrancı, azınlığın problemleri hakkında yeterince tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, Batı Trakya'daki azınlık nüfusunun temel gelir kaynağının çiftçilik olduğunu vurgulayan Katrancı, konu hakkında şunları kaydetti:

"Bölgenin büyük çoğunluğu gelirini sadece çiftçilikten sağlıyor. Bu ortamda çiftçiyi es geçmek imkansız. Sadece çiftçi demekle kalmayalım, çiftçilerin büyük bir bölümü zaten emeklilik boyutuyla da bu işin içinde. Emin olsunlar, bu konuda da sadece 'çözeceğim' demiyorum 'hızlı çözeceğim' diyorum. Çünkü ben gerçekten azınlığın içinden geliyorum."

Kaynak: TRT Haber