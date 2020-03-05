Batı Şeria'da 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi
İşgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Filistinlide yeni tip koronavirüs tespit edildiği, bunun bölgedeki ilk vakalar olduğu duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.
Keyle, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını söyledi.
Söz konusu Filistinlilere virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığını belirten Keyle, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiğini kaydetti.
Keyle ayrıca virüsün görüldüğü 7 Filistinlinin karantina altına alındığını aktardı.
Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edilmişti
Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.
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