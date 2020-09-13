Haber Giriş: Kaynak: AA
Batı Kudüs'te binlerce Netanyahu karşıtı sokağa döküldü
[Fotoğraf: AA]
İsrail’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Başbakan Netanyahu’yu istifaya çağırdı.
"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapattı.
Göstericiler, artan COVID-19 vakaları nedeniyle hükümetin ülke genelinde karantina uygulanması planına tepki gösterdi.
[Fotoğraf: AA]
Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.
[Fotoğraf: AA]
COVID-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: israil Binyamin Netanyahu koronavirüsSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 00:53
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