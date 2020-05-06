Haber Giriş: Kaynak: AA
Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Batı Afrika'da 43 milyondan fazla kişinin ilerleyen aylarda gıda güvensizliği tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtildi.
Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yayınlandığı raporda görüşlerine yer verilen WFP Sözücüsü Elisabeth Byers, Afrika’da COVID-19’dan etkilenen, çatışmalardan kaçan ve iklim değişikliği nedeniyle zor durumda kalan milyonlarca insanın olduğuna dikkati çekti.
Bölgede haziran-ağustos aylarında 5 yaş altındaki 12 milyon çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Byers, 43 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliği riski altında olduğunu ifade etti.
Byers, gelecek 3 ayda Batı Afrika'da yaklaşık 21 milyon kişinin gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşayacağını belirterek, COVID-19'un sosyo-ekonomik etkisinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.
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