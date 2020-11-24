Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi Başkanı Yargıç Edward Amoako, Nijerya'nın başkenti Abuja'da açıklama yaptı. ECOWAS'ın tüm dava yönetimi süreçlerini dijitalleştirecek yeni bir elektronik sisteme geçmeye planladığını söyledi.

Amoako, dijital mahkeme sisteminin Ocak 2021'den itibaren faaliyete gireceğini anlatarak, sistemin davaların elektronik olarak dosyalanmasına ve işleme alınmasına yardımcı olacağını söyledi.

Sistemin mahkemenin performansını da artıracağını anlatan Amoako, "Bu sistem dava verilerinin kaydedilmesini sağlayacak ve kaybolma ve yıpranma gibi sorunları da ortadan kaldıracak" dedi.

Amoako, yeni sistemin tüm ECOWAS üyelerinin mahkeme sürecinde Abuja'ya gelme zorunluluğunu ortadan kaldıracağını söyledi.