İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bask bölgesindeki Katolik Kilisesi, bünyesindeki bazı din adamlarının karıştığı belirtilen, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının mağdurlarından özür diledi.

Bask bölgesinin önemli kentlerinden Bilbao'nun Başpiskoposu Joseba Segura, Bilbao Katedrali'nde yönettiği ayinde Bask Katolik Kilisesi olarak bazı din adamlarının "çocuklara yönelik cinsel istismarlarını tanıdıklarını", mağdurların yanında olduklarını ve özür dilediklerini söyledi.

Bilbao Başpiskoposu, "Aramızda istismarcılar olduğunu, bunların tarihimizin, geçmişte yaptıklarımızın birer parçası olduklarının farkındayız. Bizim sahip olduğumuz ve olmak istediğimiz değerlerin hepsini temsil etmiyor, aksine sahip olduklarımızın tam tersini yansıtıyorlar." dedi.

Katolik Kilisesi'nin iyi ve kötü tüm tarihinin bilinmesiyle gerçeğe tanıklık edebileceklerini belirten Segura, "Kurbanların acılarını, psikolojik hasarlarını bilip onları dinleyerek, eşlik ederek ve savunarak iyileşmelerine yardımcı olabiliriz." şeklinde konuştu.

Mağdurlardan özür dilemenin olayların üzerinin kapatılmak istenmesi anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Başpiskopos Segura, "Bu özür, bazı mağdurların talep etmesinden dolayı gereklidir ama elbette ki tek başına yeterli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'da ilk defa Katolik Kilisesi bünyesinde bir başpiskoposun cinsel istismar olaylarından dolayı özür dilemesi dikkati çekti.

Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları, İspanya'da son bir yıldır araştırılıyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu, mart ayı başlarında meclise sunduğu raporda, Kilise'deki din adamlarının cinsel istismarına uğradıkları iddiasıyla mağdur olarak 445 kişiyi dinlediğini duyurmuştu.

Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarıyla ilgili bazı Avrupa ülkelerinde kurulan bağımsız komisyonlardan şu ana kadar yapılan açıklamalarda, son 70 yılda Fransa'da 216 bin, Portekiz'de de 4 bin 815 mağdurun tespit edildiği belirtilmişti.