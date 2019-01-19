Barselona şehir merkezinde gün boyunca eylem yapan, trafiği bloke eden taksiciler, Uber ve Cabify gibi ulaşım hizmeti veren özel şirketlerin araçlarına saldırdı. Bu araçların camlarını ve aynalarını kıran, kaportalarını tekmeleyen taksicilere polis müdahale etti.

Eylemlerde kamu düzenini bozmak suçundan 3 taksicinin gözaltına alındığı açıklandı.

Barselona'daki taksiciler, internet üzerinden ucuz ulaşım hizmeti veren özel şirketlere kısıtlama getiren yeni yönetmelik taleplerinin Katalonya özerk yönetimi tarafından kabul edilmemesi üzerine cuma günü süresiz grev kararı aldı. Taksiciler "artık sabırlarının taştığını" savunarak, eylemlerinde "Katalonya hükümet binasını ateşe vereceğiz. Savaş, savaş, savaş" diye slogan attı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki taksiciler de benzer sebeplerden dolayı 21 Ocak Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.

Kaynak: AA