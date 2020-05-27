Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tarım arazisine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V01u71Eh6R — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020

Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.