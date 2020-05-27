Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tarım arazisine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V01u71Eh6R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020
Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
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