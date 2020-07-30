Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 3 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.