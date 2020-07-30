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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, 3 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 10:35
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