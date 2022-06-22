Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göre, sellerde kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 18, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 15, kuzey Rangpur bölgesinde 3 kişi öldü.

Söz konusu bölgelerde son üç günde devam eden seller nedeniyle 3 binden fazla kişi çeşitli su kaynaklı hastalıklara yakalandı.

Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş göstermeye başladı.

56 bin hektar çeltik tarlada zarara neden oldu

Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu, donanma ve hava kuvvetleri mensupları da katıldı.

Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.

[Fotoğraf: AFP]

Sel ayrıca, kara ve demir yollarında da ciddi hasara neden oldu.