Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü
Bangladeş'in merkezi Madaripur bölgesindeki Padma nehrinde, yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir gemi arasında meydana gelen çarpışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Padma Nehri'nde çok sayıda yolcunun bulunduğu tekne, kum taşıyan yük gemisine çarptı.
Madaripur bölgesi polis yetkilisi Miraç Hüseyin, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu duyurdu.
Hüseyin, ekipler tarafından kurtarılan 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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