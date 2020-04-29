Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 641 yeni vaka ile ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 7 bin 103 olurken, 150 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yetkililer, son 24 saatte ölen 8 kişi arasında 40 yaşında bir polis memurunun ve yerel bir basın organında çalışan gazetecinin de bulunduğunu belirtti.

Ülke genelinde şimdiye kadar 420 polis ve 33 gazetecide COVID-19'a rastlandı.