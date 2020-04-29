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Bangladeş'te COVID-19'dan ölenlerin sayısı 163'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Bangladeş’te son 24 saatte koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 163'e yükseldi.
Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 641 yeni vaka ile ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 7 bin 103 olurken, 150 kişinin tedavisi tamamlandı.
Yetkililer, son 24 saatte ölen 8 kişi arasında 40 yaşında bir polis memurunun ve yerel bir basın organında çalışan gazetecinin de bulunduğunu belirtti.
Ülke genelinde şimdiye kadar 420 polis ve 33 gazetecide COVID-19'a rastlandı.
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