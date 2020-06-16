Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 53 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1262'ye yükseldiği açıklandı.

Açıklamada, son 24 saatte 3 bin 862 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısının da 94 bin 481'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şu ana kadar Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 36 bin 264 olarak kaydedildi. Ülkede 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle, "şimdiye kadar virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı" görülmüş oldu.

Önlemlerin uygulanması için askeri devriyeler artırılıyor

Covid-19'a karşı alınan güvenlik önlemlerinin, sağlık yönergelerinin ve sosyal mesafe kurallarının daha sıkı uygulanmasını sağlamak için ülke genelinde konuşlandırılan askerlerin denetimi sıkılaştıracağı açıklandı.

bdnews24'ün haberine göre, Bangladeş ordusunun medya birimi Hizmetler Arası Halkla İlişkilerden (ISPR) yapılan açıklamada, "Askeri birlikler, hükümetin talimatı doğrultusunda 'kırmızı bölgelerde' devriyeyi artıracak" dedi.