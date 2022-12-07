Hasina, IFR-2022'nin açılışında yaptığı konuşmada, dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yollarıyla yürütüldüğünün altını çizerek küresel liderlere deniz alanlarında güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaları çağrısında bulundu.

Hasina, "Dünya ticaretinin kesintisiz devam edebilmesi için deniz kaynaklarının emniyet ve güvenliğini sağlamak zorundayız." dedi.

Bangladeş'in ev sahipliğindeki filo incelemesine Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Hindistan, Çin, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Myanmar, Tayland ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeden deniz kuvvetleri ve denizcilik kuruluşları katılıyor. Etkinlik, 4 gün sürecek.

IFR-2022, dünya donanmalarının yeteneklerini, deniz diplomasisini ve uluslararası arenada iş birliklerini sergilemeleri için ideal bir platform görevi görüyor.