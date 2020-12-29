1804 Arakanlı Müslüman Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bhasan Char Adası'na doğru yola çıktı.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Bhasan Char Projesi'nin Direktörü ve emniyet görevlisi adaya yeni gelecek grubu karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Aralık başında 1642 kişiden oluşan ilk grup Ada'ya yerleştirilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açıyor

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması sebebiyle, insan hakları örgütleri, Ada'da yaşanan sellere ve kasırgalara karşı Arakanlı Müslümanların savunmasız olduğunu savunarak gönderilmelerine tepki göstermişti.

Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.