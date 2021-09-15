Azerbaycan, Bakü’nün kurtuluşunun 103'üncü yılını kutluyor.

1918 yılında Nuri Paşa komutasında Ermeni ve Bolşevik işgaline son vermek için Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan’a gönderdiği Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül’de Bakü’yü işgalden kurtardı.

Bu kahraman orduyu hiçbir zaman unutmayan Azerbaycan halkı, Kafkas İslam Ordusu’nun bin 130'un üzerinde verdiği şehitler ve Bakü'nün işgalden kurtarılmasının yıl dönümünde Azerbaycan'da törenler düzenlendi.

Törenlerin ilk adresi Bakü'deki Türk Şehitliği oldu. Şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu, milli marşlar okundu.

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği"

Ardından şehitlikten bağımsızlık meydanına askeri bando eşliğinde geçit töreni düzenlendi.

Başkent Bakü'nün işgalden kurtluluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Nahçıvan, Gence ve Şuşa'da askeri geçit törenleri düzenlendi. Geçit törenleri, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine ithaf olundu.

Törenlere halkın yoğun ilgisi

Azerbaycan'da temaslarda bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da şehitlikteki törene katıldı.

Beş şehirde düzenlenen törenlere halk da ilgi gösterdi.