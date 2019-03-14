New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu, 63. oturumu toplantılarına katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kadına bakışını anlattı.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında yer almalarının önemine değinen Selçuk, "Biz Türkiye'de politikalarımızı insan odaklı yaklaşım temelinde düzenliyoruz. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye kadın ve erkeklere eşit haklar ve fırsatlar tanıyan güçlü bir yasal zemin ve altyapıya sahip." dedi.

Selçuk, kadın erkek eşitliği ilkesinin yasal düzenlemelerle daha da güçlendirildiğini belirtti.

"Kadına şiddetin olmadığı bir yaşam, hepimizin sorumluluğu"

Türkiye tarafından düzenlenen "Yeni Nesillerin Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü" etkinliğinde de söz alan Selçuk, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans vurgusu yaptı.

Selçuk, "Kadına şiddetin olmadığı bir yaşam, hepimizin sorumluluğu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi şiddeti insanlığa karşı bir suç olarak görüyoruz." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM de New York'ta "Geleceğe İşbaşı" projesini tanıttı.

Proje, yetiştirme yurtlarında kalan genç kızlara mesleki eğitim, staj ve işe yerleştirme konularında yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: TRT Haber