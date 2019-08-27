İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye’ye yönelik provokatif bir açıklama geldi. Türkiye’nin Kudüs’teki faaliyetlerini hedef alan İsrailli bakan, Türkiye’nin Kudüs’teki faaliyetlerini önleme talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, sosyal medyada Türkiye ile ilgili tepki çeken bir mesaj yayınladı.

Katz, “Dışişleri Bakanlığı yönetimine, Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki tahrik ve tahriplerini durduracak bir önlem paketi oluşturma talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı mesajını İbranice ve Arapça olarak yayınladı. Mesaja sert tepkiler geldi.

Bakan Çavuşoğlu: İsrail'de seçim öncesi yine kirli oyun oynanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi "yine kirli bir oyun oynandığını" belirtti.

Çavuşoğlu, "İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi

İsrail’de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki #Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 26, 2019

Filistinliler ve İsrailler Bakanın tweetini eleştirdi. İsrailliler ise mesajı, İsrail’de yaklaşan genel seçimler öncesi hamle olarak değerlendirdi.

Türkiye, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA gibi kurumları ile yıllardır Filistin ve Kudüs’te gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik projeler ile Filistin halkına destek oluyor.

İsrailli bakanın açıklamaları ile bu kurumları hedef alıp almadığı bilinmiyor.

Kaynak: TRT Haber