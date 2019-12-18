Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Cenevre'de bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini ele aldık. Dörtlü iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

#Irak DB Muhammed Ali El Hekim, #Lübnan DB Cebran Bassil ve #Ürdün DB Ayman Safadi’yle Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini ele aldık. Dörtlü işbirliğimiz devam edecek. pic.twitter.com/CiGVpqbVfg — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 17, 2019

Bakan Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla daha önce de Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunduğu sırada eylül ayında bir araya gelmiş, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönüşleri için atılabilecek adımları ele almıştı.

Kaynak: AA