Saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu. Atılan füzelerden bir kısmı Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştü.

Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Iraklı Şii lider Sadr'dan OHAL çağrısı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr roket saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Sadr, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarındaki saldırıya ilişkin, "Sivillerin hayatını riske atmak milislerin işidir, bunu daha önce belirtmiştik. Kimsenin devlet kontrolü dışında silah taşıma hakkı yoktur" dedi.

"Hükümet, Bağdat'ta OHAL ilan etmeli ve sivillerle, yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğini sağlamak için sadece orduyu kullanmalı" diyen Sadr, söz konusu güvenliğin sağlanmasında rol almaya hazır olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Evler ve otomobiller zarar gördü

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda çevrede bulunan çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

5 adet katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi. 2 roket ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlanan C-RAM tipi hava savunma sistemi tarafından imha edildi.