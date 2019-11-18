Dünya
Bağdat’ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı18 Kasım 2019 Pazartesi 00:06 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 00:11
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze atıldı.
Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda bilgi verilmedi.
Bağdat’ın merkezindeki Yeşil Bölge’ye sık sık füzeyle saldırı düzenleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Bağdat yeşil bölge