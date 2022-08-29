Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından, başkent Bağdat'ta toplanan Sadr destekçileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Sadr'ın "siyasetten çekildim" açıklaması

Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığını savundu.

Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.