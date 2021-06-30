Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bağdat'ta patlama: 15 yaralı
Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Irak'ın Başkent Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde patlama meydana geldi.
Irak ordusu, el yapımı bir patlayıcının pazardaki bir kulübenin altına yerleştirildiğini ve uzaktan patlatıldığını açıkladı.
Yaralanan 15 kişinin durumu ağır olmazken, birçoğu hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra taburcu edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Nisan ayında da patlama
Geçtiğimiz Nisan ayında yine aynı bölgede bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmıştı.
Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Irak
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