Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağdat’ta koalisyon güçlerine ait konvoya bombalı saldırı
[Grafik: TRT Haber]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine ait konvoyun hedef alındığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın kuzeyindeki Taci bölgesinde koalisyon güçlerine bağlı konvoyun geçişi sırasında, yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.
Detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, saldırı sonucu araçlardan birinde bulunan konteynerin alev aldığı belirtildi.
Bağdat’ın Taci bölgesinde ABD askeri üssü bulunuyor.
Ülkenin güneyinde daha önce 2 kez koalisyon güçlerine bağlı yük araçlarına saldırı düzenlenerek bu araçlar ateşe verilmişti.
Irak’ta son dönemde koalisyon güçlerine yönelik dikkat çeken saldırıların arkasında kimlerin olduğu açıklanmasa da İran’a yakın silahlı milis yapıların bu tür eylemlere giriştiği iddia ediliyor.
Etiketler: ırak saldırı bombalı saldırı bağdat saldırıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:38
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