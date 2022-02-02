Irak güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat Havalimanı’na bu sabah saat 05.00 civarında füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda can kaybı olmadı.

Bağdat Havalimanı’nda ABD’nin askeri üssü bulunuyor. Saldırının ardından bu üste uzun süre sirenler çaldı.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uluslararası Bağdat Havalimanı’na 5 gün önce de füze saldırısı düzenlenmiş ve bir sivil uçak zarar görmüştü.