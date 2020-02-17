Londra merkezli Stoke White adlı uluslararası hukuk firmasının, BAE kontrolündeki paralı askerlerin Yemen'de savaş suçu işlediği iddiasıyla kendisine başvuran müvekkiller adına 12 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında da bir kez daha Dahlan ismi gündeme geldi.

Toplantıda, İngiltere'de Londra Polis Teşkilatı Savaş Suçları Birimine, ABD'de Adalet Bakanlığı Savaş Suçları Bölümüne, Türkiye'de ise İstanbul Başsavcılığına konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Başvuru dosyasında, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası birçok kuruluşun raporlarına ek olarak işkenceye uğrayan tanıkların ifadeleri yer alırken, paralı asker şirketlerinin, başta BAE yöneticileri olmak üzere Türkiye'nin de terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklediği Muhammed Dahlan gibi önemli isimlerle bağlantıları, görüşmeler ve anlaşmalar; belgelerle ortaya konuyor.

Firmanın 2 yıldan bu yana üzerinde çalıştığı ve henüz tamamlanmayan raporda, "BAE'nin Yemen'de işkence, yargısız infazlar ve paralı asker kullanmak gibi savaş suçları işlediğine dair kanıtların bulunduğu" ayrıca "Abu Dabi yönetiminin Dahlan eliyle birçok siyasi suikasta imza attığı" kaydedildi.

Dahlan aracılığıyla BAE tarafından tutulan paralı askerler

Amerika'nın "BuzzFeed News" internet sitesi Ekim 2018'de Yemen'de BAE öncülüğünde Dahlan aracılığıyla gerçekleştirilen gizemli suçlar ve suikast girişimleriyle ilgili bir dosya habere yer vermişti.

Haberde, Yemen'de Islah Partisi'ne yakın siyasi ve dini şahsiyetlere suikast düzenlemek amacıyla BAE'nin, Amerikan Özel Kuvvetlerinin eski askeri personelinden oluşan "Spear Operations Group" isimli Amerikan özel güvenlik şirketiyle sözleşme yapmak için Muhammed Dahlan'a ara buluculuk rolünü verdiği vurgulanmıştı.

Haberde ayrıca, BAE tarafından Yemen'de suikast düzenlemek için tutulan paralı askerlerin eski komutanı Macar asıllı İsrailli Abraham Golan'ın, "Yemen'de hedeflenen suikast programı Dahlan aracılığıyla BAE tarafından teklif edildi." sözlerine de yer verilmişti.

Dahlan, Abu Dabi Veliaht Prensi'nin danışmanlığını yaptı

Hakkındaki "Filistin lideri Yasir Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.

Dahlan daha sonra Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanlığı görevine getirildi.

BAE'li subaydan, 23 kişilik suikast listesi

BuzzFeed News'teki haberde ayrıca BAE'li bir subayın Yemen'deki Islah Partisi'ne yakın siyasi ve dini şahsiyetlerden oluşan 23 kişilik suikast listesini paralı askerlere verdiği, görev için aylık 1,5 milyon dolar ve her başarılı suikast için de özel ödüller takdim ettiği bilgisi yer aldı.

Stoke White Hukuk Firmasının davasını üstlendiği Yemenli gazeteci Abdullah Süleyman'ın tanıklığına da raporda yer verildi.

Buna göre Süleyman, "geçici başkent Aden'de 2015 yılında Islah Partisi binasını hedef alan bombalı saldırıdan kurtulduğunu, saldırı emrinin de bizzat Muhammed Dahlan tarafından verildiğini" söyledi.

Dava dosyasında mağdur olarak adı geçenlerden Adil Nasır Miftah da Yemen'de BAE tarafından kontrol edilen bir merkezde kendisinin ve orada bulunan diğer kişilerin işkence gördüğünü aktardı.

BAE himayesindeki paralı askerlerin ve anlaşmalı şirketlerin, Yemen'de işkence ve suikast gibi savaş suçları işlediğine, yöneticilerin de bizzat bu operasyonları yönettiğine, yön verdiğine dair İngiltere, ABD ve Türkiye'de soruşturma açılması için başvuru yapan avukatlardan Gülden Sönmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin organize savaş suçu işlediğine dair çok kuvvetli delillerin bulunduğunu vurguladı.

Sönmez, dosyadaki belgelerin Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası suç şebekelerinin deşifre edilmesine olanak tanıyacağını dile getirdi.

BAE'nin Yemen'deki kolu "Spear Operations Group"

Abraham Golan, BuzzFeedNews sitesine yaptığı açıklamada, ABD'li paralı askerlerin Aden'e getirilmesi konusunda yapılan anlaşmanın, Muhammed Dahlan'ın, Abu Dabi'deki BAE askeri üssünde bulunan subay kulübündeki İtalyan lokantasında verdiği öğle yemeği sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Spear Operations Group resmi internet sitesinde kendisini; yetkilileri ve iş adamlarını korumak için insansız hava araçlarını kullanmak ve elektronik savaş teknolojileri çerçevesinde dijital güvenlik hizmetlerinin de aralarında bulunduğu ateş açma eğitimi gibi askeri ve güvenlik konusunda çeşitli hizmet veren ABD'li özel bir şirket olarak tanıtıyor.

ABD yasaları, özel askeri faaliyetleri veya ABD vatandaşlarının paralı asker olarak çalışmalarını açıkça suç saymıyor.

İngiliz yargısı, hükümeti suçlu bulmuştu

İngiltere'nin Suudi Arabistan'ı silahlandırması ve insan hakları aktivistlerinin İngiliz silahlarının Yemen'de işlenen savaş suçuna karıştığını ispatlaması üzerine İngiltere yargıtayı, Haziran 2019'da aldığı kararla İngiliz hükümetini yasalara uymadığı gerekçesiyle suçlu bulmuştu.

Ancak bu karar, İngiltere'nin en çok İngiliz silahı satın alan ülke olan Suudi Arabistan'ı silahlandırmayı bırakacağı anlamına gelmiyordu, çünkü birçok yasal sorun bu boyutta bir karara varmayı engelliyor.

Tüm bunlara binaen şu an açılan davaların, ABD yasalarında herhangi bir ABD vatandaşının paralı asker faaliyetlerinde bulunmasını engelleyecek ve suç sayacak bir yasa çıkmasını sağlaması ya da İngiltere yargıtayının hükümete BAE'ye ve Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurması emri vermesi zor.

Bu nedenle Stock White'ın, Yemen'de savaş suçları işlemekle suçlanan BAE'li yetkilileri tutuklamaları için ABD, İngiltere ve Türkiye'ye uluslararası yargı yetkisi verilmesi talebiyle dava açması, davanın kabul edilebilirliğini artırabilir.

BAE açıklama yapmıyor, ABD inkar ediyor

Amerikalı uzmanların BuzzFeed News'e yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin paralı askerlerin Yemen'deki suikast programlarını bilmemesinin zor olduğunu belirtmesine rağmen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) bu konuda bilgisinin olmadığını ifade ederken, BAE konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.