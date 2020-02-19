İsrailli ve ABD'li emekli bazı askerler Birleşik Arap Emirlikleri için çalışıyor. Bu iddia İsrail basınında yer aldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi merkezli bir siber casusluk firması, ABD'li ve İsrailli emekli askerleri yüksek maaşla işe alıyor. Bu kişilere yıllık 1 milyon doları bulan maaşların yanı sıra lüks evler veriliyor.

Firmanın Güney Kıbrıs'ta bir ofisi bulunuyor. Bu ofiste çalışan İsrail ordusundan emekli eski istihbaratçılar, Abu Dabi'nin hasım olarak gördüğü ülkeleri hedef alıyor.

İsrail'den BAE'ye siber destek

Saldırıların hedefinde gazeteciler, diplomatlar ve insan hakları aktivistleri de bulunuyor. İsrailli siber güvenlik firmaları ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelere istihbarat araçları satışı gerçekleştiriyor. O firmalardan biri de Tel Aviv merkezli NSO.

Eski Amerikan İstihbarat Subayı Edward Snowden Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinde NSO'nun ürettiği bir yazılımın kullanıldığını belirtti.

WhatsApp, NSO'ya uygulamayı kullanarak casusluk yaptığı gerekçesi ile dava açtı. Uluslararası Af Örgütünün açtığı dava ise sürüyor. Davanın görüldüğü İsrail Mahkemesi, yargılama sürecini medyaya kapattı. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini de geliştiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Dubai’de süren Dünya Expo Fuarı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı. Filistinli şirketler ise İsrail’in Fuar'a katılımı sebebiyle Arap ülkelerine boykot çağrısı yaptı.