Libya'da Birlemiş Milletler'ce tanınan Libya Hükümeti, Türkiye'nin de desteği ile ülkede güç kazandıkça, Hafter yandaşlarının da paniği artıyor.

Bunlardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri.

TRT World’ün ulaştığı bir e-posta'daki belge, BAE'nin, Washington'ın Libya'ya müdahale etmesi için lobi yaptığını ortaya çıkardı.

E-posta, BAE için çalışan, Washington merkezli bir lobi firması tarafından Amerikalı yetkililere gönderildi

E-postada, Birleşik Arap Emriliklerinin ABD'deki Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin mesajı paylaşıldı.

ABD'li yetkililere hitaben elçinin masajında, Türkiye'nin, Libya hükümetine desteğini durdurması gerektiği vurgulanıyor.

Mesajda, meşru Libya ordusunun Hafter'e operasyonlarından ve Türkiye’nin Libya açıklarındaki varlığından Mısır'ın endişe duyduğu belirtildi.

Türkiye'nin Mısır ile karşı karşıya gelmesi halinde, bölgedeki bir çok ülkenin Mısır’ın yanında yer alacağı iddia edildi.

Lobi firması, elçinin bu mesajlarını "Elçi ve BAE yönetimi Libya'daki gelişmelerden çok endişeli" ifadeleri ile ABD'li muhataplarına e-posta ile iletti.



Türkiye, 2019 yılı sonu itibariyle Libya hükümetine destek vermeye başladı.

Türkiye’nin de desteği ile darbeci Hafter ve çıkar hesapları olan diğer ülkelerin oyunları bozuldu.