Haber Giriş: Kaynak: AA
Bab'da SMO aracına bombalı saldırı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 SMO askeri öldü.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.
Terör saldırısı sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde de gün içinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.
Etiketler: bab SMO bombalı saldırıSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:35
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