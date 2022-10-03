Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, radikal Ermeni gruplarının son dönemlerde Azerbaycan'ın Fransa'daki diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılarının arttığı gündeme geldi.

1 Ekim'de düzenlenen son saldırıda, bir grup radikal Ermeni tarafından Büyükelçiliğin idari binasına kırmızı boya atıldığı ve binanın duvarlarına Azerbaycan'a karşı hakaret içerikli sözler yazıldığı hatırlatıldı.

Fransa'nın yetkili makamlarından, Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanması istendi.

Bugüne kadar yapılan şiddet eylemlerinin araştırılması ve suçluların cezalandırılması, büyükelçilik binasına verilen zararın giderilmesi talep edildi.