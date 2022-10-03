Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan'dan Fransa'ya nota
Azerbaycan Fransa’ya, 1 Ekim'de radikal Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ne yapılan vandalizm eylemiyle ilgili itiraz notası verdi. Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, radikal Ermeni gruplarının son dönemlerde Azerbaycan'ın Fransa'daki diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılarının arttığı gündeme geldi.
1 Ekim'de düzenlenen son saldırıda, bir grup radikal Ermeni tarafından Büyükelçiliğin idari binasına kırmızı boya atıldığı ve binanın duvarlarına Azerbaycan'a karşı hakaret içerikli sözler yazıldığı hatırlatıldı.
Fransa'nın yetkili makamlarından, Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanması istendi.
Bugüne kadar yapılan şiddet eylemlerinin araştırılması ve suçluların cezalandırılması, büyükelçilik binasına verilen zararın giderilmesi talep edildi.
Etiketler: Azerbaycan Fransa
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