Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bayramov paylaşımında çağrıda bulundu:

"Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz."