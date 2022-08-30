Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan çağrı: Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan'a baskı yapılsın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için uluslararası kamuoyuna Ermenistan'a baskı yapma çağrısında bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Bayramov paylaşımında çağrıda bulundu:
"Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz."
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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