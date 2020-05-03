Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 38 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1932'ye ulaştı. Tedavi gören 30 hasta daha iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 1441'e çıktı.

Bugüne kadar 157 bin 932 test yapılan ülkede 25 hasta yaşamını yitirmişti. Azerbaycan’da 466 hastanın tedavisi sürüyor.

Belarus'ta vaka sayısı 16 bin 705

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 877 kişide daha COVID-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 16 bin 705'e çıktı.

COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 79 artarak 3 bin 196'ya, ölü sayısı 2 artarak 99'a yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 204 bin 239 testin yapıldığı belirtildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninin COVID-19 nedeniyle iptal edilmeyeceğini belirterek, "Törenin yapılmasını binlerce kişi istiyor." dedi.

Gürcistan'da ölü sayısı 9'a yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, virüsten dolayı bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 9'a, iyileşenlerin sayısının 221'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar 592 kişide COVID-19 tespit edilmişti.

Kazakistan'da vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 vaka sayısının 10 artarak 3 bin 913'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 89 artarak 1084'e, ölü sayısının 1 artarak 27'ye yükseldiği aktarıldı.

Kırgızistan'da 26 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 26 kişide daha COVID-19 saptanmasıyla vaka sayısı 795’e, taburcu edilenlerin sayısı 564'e yükseldi.

774 kişinin gözetim altında olduğu ülkede, 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da ölü sayı 10'a ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2136, 50 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayının 1319 olduğunu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, 1 kişinin daha ölmesiyle toplam sayının 10'a ulaştığını kaydetti.

Bugüne kadar 300 bine yakın testin yapıldığı Özbekistan'da 807 kişinin tedavisi sürerken, 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.