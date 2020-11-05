Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu ilerliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusu, gece boyunca askerlere ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı anlatılan açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
Bakanlık, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiğini, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 08:52
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