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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan ordusu, Fuzuli istikametinde Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Söz konusu İHA'nın fotoğrafı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Bakanlık, Ermenistan'a ait İHA'nın, bugün öğle saatlerinde Fuzuli kenti istikametinde düşürüldüğünü kaydetti.
Etiketler: azerbaycan ordusu azerbaycan savunma bakanlığı azerbaycan son dakika ermenistan son dakika azerbaycan son durum azerbaycan ermenistan Dağlık Karabağ fuzuli ihaSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:04
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