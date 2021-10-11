Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Deniz Kuvvetleri, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savaş gemileri ve deniz özel kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta, Hazar Denizi'nde enerji altyapısının korunmasına ve savunulmasına yönelik görevler icra ediliyor.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek, tatbikatla ilgili bilgi aldı.
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında gerçekleştirilen tatbikat, 13 Ekim'e kadar sürecek.
Etiketler: Azerbaycan Tatbikat Haberleri
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