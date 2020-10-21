Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.55-13.30'da Ermenistan'a ait 3 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, İHA'lardan 2'sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah 1, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.
Etiketler: Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 15:42
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