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Azerbaycan-Ermenistan hattında yeni cephe: Siber savaş
Azerbaycan-Ermenistan hattında yeni bir cephe açıldı. İki ülke arasında 'siber savaş' da başladı. Önce Azerbaycan resmi devlet sitesi devre dışı kaldı. Ardından Ermenistan'ın sitesine ulaşım sağlanamadı.
İlk saldırı Ermenistan'dan geldi. Azerbaycan devlet sitesi 'www.gov.az' erişime engellendi.
Azerbaycan ise karşılık olarak Ermenistan'ın resmi devlet sitesini hackledi.
Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkçi, saldırıyı sadece Ermenistan'dan değil, Ermenistan'ın müttefiklerinin de yapmış olabileceğini ön görmenin gerektiğini söyledi.
Ermenistan'ın resmi devlet sitesine halen erişim sağlanamıyor.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan siber savaşSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:50
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