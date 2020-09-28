Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Lavrov, ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da bölgedeki durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini açıkladı. "O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var. Çatışmaları durdurabilecek miyiz bakacağız." dedi.

AB: Görüşmelere ön şartsız dönülmeli

Avrupa Birliği Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmaların acilen durdurulması için çağrıda bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönülmesi gerektiği belirtildi. NATO'dan da "Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı" açıklaması geldi.

KKTC'den açıklama: Azerbaycan asla yalnız değildir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınadı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma duygularını iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın saldırılarını kınadı, "Azerbaycan asla yalnız değildir" dedi.

Almanya'dan ateşkes çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İki tarafa da tüm savaş eylemlerini acilen durdurma çağrısında bulunuyorum." dedi. AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Paris yönetimi de diyalog çağrısı yaptı.

İran, Gürcistan, Polonya ve Romanya'dan tansiyonu düşürme çağrısı

İran, Azerbaycan ve Ermenistan’ı acil olarak çatışmayı durdurmaya davet etti. Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade, "İran, Azerbaycan ve Ermenistan’ı ihtiyatlı davranmaya davet ediyor" dedi.

Pakistan, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı.

Gürcistan, Polonya ve Romanya'dan da bölgede tansiyonu düşürme çağrısı yapıldı.