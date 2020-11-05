Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı
[Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi verilmedi. Hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır'' ibaresi yer aldı.
Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının neden olmuş olabileceği düşünülüyor.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
Etiketler: Azerbaycan TwitterSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 01:33
Sıradaki Haber
İsviçre'de günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz