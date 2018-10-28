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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Türkiye'nin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını kendi ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, bugünün Türkiye'sinin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen reform ve büyük ölçekli altyapı projelerinin ülkenin ekonomik gücünü artırmaya hizmet ettiğini belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerde aktif rol alarak kararlı tutum sergilemektedir. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin, ilişkilerimizin temelini oluşturan ittifak ve stratejik ortaklığımızın bundan sonra da başarılarımızın ana faktörü olacağına inanıyorum. Size işlerinizde başarılar, kardeş Türk halkına daimi barış ve refah diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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