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Dünya
AA 01.07.2024 17:35

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'la barış sürecini değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşmasının temel şartının Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi olduğunu belirterek, bu gerçekleşmeden anlaşmayı imzalamayacaklarını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'la barış sürecini değerlendirdi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın yeni Bakü Büyükelçisi Kevin Hamilton, Aliyev'e güven mektubunu sundu.

Güven mektubunu kabul eden Aliyev, Büyükelçi Hamilton'la sohbet etti.

Büyükelçi Hamilton, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı barış anlaşması imzalanması halinde ülkesinin hem Azerbaycan hem de Ermenistan'la ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirtti.

Hamilton, Kanada'nın her zaman Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.

Aliyev ise Ermenistan'la imzalayacakları barış anlaşmasının Azerbaycan'ın herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde önemli rol oynayabileceğini düşünmediğini kaydetti.

Azerbaycan ile Avrupa Birliği'nin 10 ülkesi arasında stratejik ortaklık bildirgesi imzalandığını ve bu imzaların çoğunun 2. Karabağ Savaşı öncesinde atıldığını dile getiren Aliyev, "Bu bakımdan Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının bulunmaması, hiçbir ülkenin bölgedeki faaliyet düzeyini belirleyen faktör olamaz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, bazı devletlerin Ermenistan'ın işgaline sessiz kaldığını ve işgal döneminde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek vermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi biz işgalci Ermenistan ordusunu savaş meydanında yendikten ve topraklarımızdan kovduktan sonra bu ülkelerden toprak bütünlüğümüzü desteklediklerine dair açıklamalar duyuyoruz. Artık birilerinin bizim toprak bütünlüğümüzü tanıyıp tanımaması önemli değil. Bu açıklamalar topraklarımızın işgal altında olduğu dönemde önem arz ederdi."

Ermenistan'la barış sürecine de değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Bu zaman alacaktır ve elbette barış anlaşmasının temel şartı Ermenistan anayasasının değiştirilmesidir. Çünkü Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeriyor ve bu gerçekleşmeden barış anlaşması imzalanmayacak. Müzakere sürecinde oldukça hızlı ilerliyoruz. Barış anlaşması metni üzerindeki çalışmayı, en azından temel ilkelerini birkaç ay içinde sonuçlandırabileceğimizi düşünüyorum. Temel ilkeler üzerinde mutabakat sağlayıp bunları paraflayabiliriz. Ana metin üzerindeki çalışmalar da devam ettirilir. Fakat bu, anayasayı değiştirirlerse olur."

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