Ay keşif aracı önce Dünya'da denendi26 Kasım 2019 Salı 17:17 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 17:37
Avrupa Uzay Ajansı, Ay için tasarlanan bir keşif aracını Dünya üzerinde denedi. Denemeyi sıra dışı yapan ise keşif aracının Uluslararası Uzay İstasyonundaki bir astronot tarafından kumanda edilmesiydi.
Deneme için Ay’ın yüzeyine benzer bir alan hazırlandı. Ay için tasarlanan keşif aracı Analog-1, engellerin bulunduğu alanda ilerledi, hatta örnek topladı. Sıradan gibi görülen bu test aslında sıra dışı bir şekilde gerçekleşti.
Tüm bunlar Dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonundaki İtalyan astronot Luca Parmitano’nun kumandasında yapıldı. İtalyan astronot, Dünya'daki keşif aracını uzaydan kumanda etti.
Çalışmayla Avrupa Uzay Ajansı, keşif araçlarının çok uzak mesafeden kumanda edilmesi amacıyla geliştirdiği teknolojiyi denedi.
Astronotların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri zorluklar da belirlenmeye çalışıldı.
Kaynak: TRT Haber