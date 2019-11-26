Deneme için Ay’ın yüzeyine benzer bir alan hazırlandı. Ay için tasarlanan keşif aracı Analog-1, engellerin bulunduğu alanda ilerledi, hatta örnek topladı. Sıradan gibi görülen bu test aslında sıra dışı bir şekilde gerçekleşti.

Tüm bunlar Dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonundaki İtalyan astronot Luca Parmitano’nun kumandasında yapıldı. İtalyan astronot, Dünya'daki keşif aracını uzaydan kumanda etti.

Çalışmayla Avrupa Uzay Ajansı, keşif araçlarının çok uzak mesafeden kumanda edilmesi amacıyla geliştirdiği teknolojiyi denedi.

Astronotların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri zorluklar da belirlenmeye çalışıldı.

Kaynak: TRT Haber