Avusturya Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Dostluk Anlaşmasının imzalandığı 28 Ocak 1924'ün Türkiye ve Avusturya arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcı kabul edildiğini söyledi.

İstanbul'da imzalanan Anlaşma ile Türkiye ve Avusturya uluslararası hukuk ilkelerine uygun diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ettiler.

Bunun sonucu olarak, iki devletin Birinci Dünya Savaşından sonra ilişkilerini yeniden tesis ettiğini söyleyen Ceyhun, ilişkilerin sağlam bir dostluk temeline oturduğunu ve bütün dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

Osmanlı İmparatorluğu ve Avustuya- Macaristan İmparatorluğu arasındaki münasebetlerin yüzyıllara dayanan tarihi derinliği üzerine kurulan ilişkiyi her alanda ileri götürmek istendiğini vurgulayan Ceyhun," İlişkilerimizi her alanda ileri götürmek için Avusturyalı dostlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.